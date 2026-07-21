В Магнитогорске подростки на самокате сбили женщину. Возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с травмированием женщины, на которую наехал самокат.

Инцидент произошел 17 июля в Магнитогорске на улице Советской. Двое 15-летних подростков, двигаясь на одном арендованном электросамокате на большой скорости, сбили женщину и покинули место происшествия, не дождавшись прибытия правоохранительных органов и скорой медицинской помощи, – сообщает СУ СК по Челябинской области.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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