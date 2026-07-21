В Аркаиме на фестивале исторической реконструкции будут сражаться на мечах, делать каменные орудия и чеканить медные украшения

С 24 по 26 июля в музее-заповеднике Аркаим пройдет 10-й фестиваль исторической реконструкции. В программе праздника – выступления реконструкторов, экспериментальные площадки, концерты, перфомансы и ярмарка мастеров.

Гостей ждут исторические активные игры – гости попробуют себя в роли древних лучников и научатся сражаться на мечах. На площадках разных исторических периодов можно узнать, как жили люди в то время, в том числе – на практике. Так, на площадке «Каменный век» будут работать мастерские по сверлению камня, по изготовлению каменных орудий и украшений, изготовлению деревянных идолов. На площадке бронзового века гостей ждут колесничная, шорная, кожевенная, косторезная и гончарная мастерские. Также можно будет познакомиться с кухней бронзового века – посетителям расскажут о продуктах, способах приготовления и кухонной утвари эпохи бронзы на территории Урала и степной зоны Евразии. Планируется демонстрационное приготовление блюд по историческим мотивам с пояснением рецептур и технологий.

На площадке раннего железного века можно познакомиться с древней металлургией, узнать, что скрывается за орнаментами звериного стиля, и заглянуть в мир иткульской культуры – жителей лесного Урала раннего железного века. Здесь будут действовать мастерская временной татуировки, чеканки медных украшений и металлургическая мастерская.

Торжественный старт фестиваля состоится в вечером в пятницу, после чего на костровой площадке будет зажжено пламя Аркаима, – сообщается на сайте музея.

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