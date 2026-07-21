В Магнитогорске задержан курьер мошенников

В Магнитогорске полицейские задержали участника мошеннической схемы. Им оказался житель Свердловской области 2007 года рождения. Курьера, забиравшего деньги по указке кураторов, задержали после обращения в полицию жительницы Копейска.

Пожилой женщине на домашний телефон позвонила неизвестная, выдавшая себя за соседку. Звонившая заявила, что якобы стала виновницей тяжелого ДТП, и попросила крупную сумму денег, чтобы «урегулировать вопрос». Поверив злоумышленникам, 73-летняя пенсионерка сначала передала приехавшему курьеру 700 тысяч рублей, а после повторного звонка – еще 100 тысяч рублей. О совершенном преступлении стало известно, когда домой вернулась дочь потерпевшей, которая незамедлительно обратилась в дежурную часть полиции.

Получив оперативную информацию, сотрудники уголовного розыска Копейска смогли установить местонахождение подозреваемого. Полицейские выехали в командировку в Магнитогорск, где и задержали злоумышленника. Задержанный курьер рассказал, что предложение о незаконном заработке молодой человек нашел в интернете. Его задачей было забирать деньги у пенсионеров и переводить на счета мошенников, оставив себе оговоренную сумму.

На данный момент установлена причастность задержанного к трем эпизодам преступной деятельности на территории Челябинской области. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил порядка 2 миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»). В отношении задержанного фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube