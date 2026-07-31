В Челябинской области введен режим беспилотной опасности. Как сообщают власти региона, возможны временные перебои в работе связи и доступа к сети интернет.

Южноуральцев просят сохранять бдительность, обращать внимание на подозрительные объекты в небе и сообщать о них. В случае обнаружения обломков – держаться от них подальше.

Отметим, что режим опасности по БПЛА на Южном Урале объявляется второй день подряд.

Челябинск, Елена Васильева

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