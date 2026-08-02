В Кусинском районе из-за паводка ограничено движение автотранспорта

В Кусинском районе после дождей зафиксирован резкий подъем уровня воды в реках. На нескольких участках автодорог ограничено движение автомобилей.

Полностью прекращено движение автотранспорта через мостовой переход на участке автодороги Куса – Магнитка (вблизи посёлка Магнитка). Объехать можно через Златоуст.

На 11-м км автодороги Куса – Нязепетровск вода подмыла основания опор моста, а также земляного полотна. Проезд представляет прямую угрозу провала техники, отмечают в ГУ МВД по региону. Движение в направлении Нязепетровска перенаправлено через населенные пункты Движенец и Злоказово.

В городе Куса ограничено движение по мосту через реку Куса для легкового транспорта полной массой до 3,5 тонн.

Госавтоинспекция Кусинского округа настоятельно рекомендует водителям грузового и пассажирского транспорта воздержаться от поездок в данном направлении до особого распоряжения.

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