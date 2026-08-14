На Шершневском водохранилище спасли трех сапбордистов

Накануне поздно вечером по системе 112 поступило сообщение о происшествии на Шершневском водохранилище. В районе санатория «Волна» три человека на сапбордах не могли добраться до берега.

К месту вызова отправились сотрудники МЧС России и Челябинской городской службы спасения. В районе поселка Западный все три человека (мужчина и две женщины) были обнаружены городскими спасателями.

Медицинская помощь сапбордистам не понадобилась, – сообщили в МЧС по Челябинской области.

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