Интенсивность пожаров на юге Челябинской области снизилась

МЧС по Челябинской области сообщает, что интенсивность горения в ночное время снизилась. Напомним, что в трех муниципальных округах действует режим ЧС в связи с природными пожарами.

Населенные пункты находятся под прикрытием пожарно-спасательных формирований. Сил и средств в зоне ликвидации природных пожаров достаточно. На месте работает группировка РСЧС, в том числе от МЧС России 269 человек и 56 единиц техники, – сообщили в МЧС.

Как сообщили в МОБ Челябинской области, в Карталинском МО лесной пожар в районе поселков Вишневый и Красный Яр локализован. Проведена опашка периметра, устроены минерализованные полосы, проведены встречные палы. На месте работают 118 человек и 47 единиц техники, в том числе от МЧС – 43 человека и 11 единиц техники. В районе поселков Каракуль и Снежный лесной пожар ликвидирован на площади 23 га, ландшафтный локализован на площади 50 га. Работы по тушению продолжаются, угрозы населенным пунктам нет.

В Варненском муниципальном округе пожарная обстановка стабильна, угрозы жизни и здоровью населения нет. Полностью ликвидированы возгорания в поселках Большевик, Новый Урал, Владимировка, Новые Кулевчи, Алексеевка, Кинжитай, а также на участке трассы от Владимировки в сторону Кулёвчей и в селе Александровка. В поселке Новый Урал пожар потушен вчера в 22:05. Продолжаются работы на участке между Заречьем и Алтыркой, пожар локализован.

В Кизильском муниципальном округе все очаги возгорания полностью ликвидированы, в том числе в районе поселка Новоершовский. В поселке Мусин пожар ликвидирован. Эвакуация населения не проводилась. Поселки Муслюмово, Новоершовский, Обручевский и Карабулак находятся в безопасности. Угрозы жизни и здоровью людей нет.

Также в министерстве общественной безопасности отметили, что на территории Брединского муниципального округа ввели особый противопожарный режим.

Челябинск, Таисья Исупова

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