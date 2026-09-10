В Челябинск привезли православную святыню

В Челябинск доставлена десница святителя Спиридона Тримифунтского. В аэропорту святыню встретили губернатор Алексей Текслер и митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла десница святителя Спиридона Тримифунтского 17 августа была доставлена из Греции в Россию.

В Челябинске она будет находиться до 11 сентября в Кафедральном соборе Рождества Христова, – сообщает МАХ-канал правительства области. В России святыня посетит 13 городов.

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