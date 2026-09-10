Умер бывший вице-губернатора Челябинской области Андрей Косилов

Скоропостижно скончался бывший вице-губернатора Челябинской области, бывший владелец холдинга «Равис» Андрей Косилов. Как сообщает «Новый День», накануне он почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Бывшему чиновнику было 65 лет.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования семье Косилова. «В течение многих лет Андрей Николаевич был первым заместителем губернатора Челябинской области Петра Сумина, затем возглавил одно из крупнейших агропредприятий региона ООО «Равис – Птицефабрика Сосновская». Благодаря таланту руководителя и высоким профессиональным качествам он внес значительный вклад в социально-экономическое развитие региона, в укрепление агропромышленного комплекса Южного Урала. Был награжден государственными орденами и медалями, званием Почетный гражданин Сосновского района. Память о заслугах Андрея Николаевича Косилова навсегда останется в сердцах его земляков и всех, кто знал и любил этого целеустремленного и многогранного человека», – отметил Текслер.

Челябинск, Елена Васильева

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