Более 2000 избирательных участков Челябинской области будет оснащены видеосистемами к выборам

На заседании Избирательной комиссии Челябинской области сегодня был утвержден перечень участков с видеонаблюдением – таких будет 1 118 участков, и системами видеорегистрации – 1 063 участков.
Для избирателей с нарушением зрения будут оборудованы 99 избирательных участков – здесь информационные стенды оснастят материалами о политических партиях, выполненными шрифтом Брайля.
Избирательная комиссия Челябинской области также сообщает, что все избирательные участки пройдут обязательную комиссионную приемку совместно с представителями органов местного самоуправления.
Челябинск, Таисья Исупова
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