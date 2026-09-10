Челябинцев предупредили о мерах безопасности на праздновании Дня города

В дни празднования 290-летия Челябинска на основных площадках будут организованы контрольно-пропускные пункты с рамками металлодетекторов.

В мэрии напомнили, что на территорию проведения массовых мероприятий запрещено проносить колюще-режущие предметы, напитки в стеклянной таре и огнеопасные вещества.

Также в администрации предупредили, что в общественных местах нельзя распивать спиртные напитки и появляться в нетрезвом виде.

Движение транспорта 11, 12 и 13 сентября в центре Челябинска будет ограничено.

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