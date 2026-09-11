Прокуратура обнаружила бесхозяйные деньги в банке и потребовала отдать их государству

Прокурор Советского района Челябинска обратился в суд с заявлением о признании бесхозяйными денежных средств в сумме более 140 тыс. рублей. Эти деньги остались на счету ликвидированного предприятия. ООО «Южно-Уральское гранитное месторождение» было исключено исключено из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо. На банковском счете ООО, который был открыт еще в 2014 году, оставались деньги.

Прокуратура провела проверку и пришла к выводу, что установить собственников денежных средств невозможно, право собственности на них никто не заявлял. Надзорный орган обратился в суд с требованием признать их бесхозяйными и передать в собственность государства. Решением Советского районного суда г. Челябинска требования прокурора были удовлетворены, – сообщает пресс-служба областного надзорного органа. Банк с таким решением не согласился и обжаловал его.

Судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда оставила решение без изменения, апелляционную жалобу банка – без удовлетворения.

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