Девушка вскрыла два сейфа, чтобы найти деньги и перевести мошенникам

В Челябинской области задержали девушку, которая под влиянием аферистов вскрыла два сейфа и похитила деньги.

Девушка попала на крючок к мошенникам после обычного звонка с сообщением о замене домофона. Дальше все произошло по уже известному сценарию: девушку запугивали тем, что от ее имени оформлена доверенность на представителя иностранного государства, требовали от нее отчета в передвижения и банковских операциях, запрещали рассказывать о происходящем родным под угрозой серьезных последствий.

Девушка сообщила аферистам о наличии сейфа у себя дома, а затем – о сейфе у родственницы в Чебаркуле. Вскрыв домашний сейф под диктовку «куратора» и обнаружив внутри лишь документы, она отправилась в районный центр.

Приехав в Чебаркуль, девушка сняла квартиру посуточно, дождалась удобного момента и похитила сейф и конверт с деньгами у родственницы. Девушка приобрела инструменты – болгарку, диски, лом – и вскрыла сейф. Денег внутри снова не оказалось, однако 195 000 рублей из конверта девушка перевела мошенникам через банкомат по QR‑коду, выполняя требование «куратора» о декларировании сбережений.

Родственница, лишившаяся сейфа и денег, сообщила в полицию и девушку задержали в Чебаркуле на съемной квартире.

В МО МВД России «Чебаркульский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

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