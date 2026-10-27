Сергей Бердников снова избран главой Магнитогорска

27 октября в ходе заседания Магнитогорской гордумы главой города был избран действующий глава Сергей Бердников.

Напомним, что на пост мэра Магнитогорска претендовало 8 человек, конкурс по отбору кандидатов прошел 20 октября. Его прошли четверо – мэр Сергей Бердников, бывший депутат Госдумы Станислав Наумов, правозащитник Евгений Гончаров и член Общественной палаты города Дмитрий Маврин.

Депутаты единогласно выбрали Бердникова мэром на новый срок. Он будет для него третьим по счету, срок полномочий – пять лет.

Магнитогорск, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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