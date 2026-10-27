В Шершневское водохранилище запустили несколько тысяч мальков сазана

В Челябинске в Шершневское водохранилище запустили 160 тысяч мальков сазана.
Зарыбление организовали МКУ «Челябстройзаказчик» и ООО «ДСК-Урал». Это позволит поддерживать водные биоресурсы не только водохранилища, но и реки Миасс, где сейчас идет строительство набережной, сообщает пресс-служба администрации южноуральской столицы.
Напомним, благоустройство ведется на участке от Свердловского проспекта до моста по улице Северо-Крымской. Строители формируют земляную насыпь, укрепленную мембраной с каменной отсыпкой. Именно это защитное сооружение станет основой для новой прогулочной зоны вдоль реки.
Сазаны, как ожидают в мэрии Челябинска, займут свое место в экосистеме водохранилища и главной водной артерии города.
Челябинск, Елена Васильева
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