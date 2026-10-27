Жителям Ленинского и Советского районов Челябинска могут дать зеленую горячую воду

Жителям Ленинского и Советского районом Челябинска 27 и 28 октября могут подать горячую воду, выкрашенную в зеленый цвет. Все дело в испытаниях тепловых сетей, во время которых энергетики используют специальный краситель «Уранин А», поясняет поставщик энергоресурса «УСТЭК-Челябинск».

Проверки пройдут в домах, подключенных к ЧТЭЦ-1 и Юго-Западной котельной. Краситель добавляют в теплоноситель, чтобы обнаружить скрытые утечки и неисправности оборудования. Если зеленая вода появится непосредственно из крана, это может указывать на повреждение теплообменника и смешивание технической воды с водопроводной.

В таком случае горожанам рекомендуют обратиться в управляющую компанию и к энергетикам. О зеленых лужах на улице также просят сообщать в диспетчерскую службу по телефону 246-00-00. Сам краситель считается безопасным для здоровья, однако окрашенную воду нельзя использовать для бытовых нужд.

Челябинск, Елена Васильева