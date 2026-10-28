У женщины, убитой в Челябинске, остались еще двое детей

У женщины, которая была убита в Челябинске с дочерью, было трое детей, в том числе младенец.

Как сообщает РИА «Новости», преступление, предположительно, было совершенного сожителем погибшей. Он работал в ЧОПе.

Как ранее писал «Новый День», 28 октября в квартире дома по улице Олимпийская микрорайона Вишневая горка обнаружены тела мужчины, женщины и ее 15-летней дочери с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Правоохранители уточняли РИА «Новости», что мужчина, предположительно, убил сожительницу и ее дочь, а затем покончил с собой.

Челябинск, Елена Васильева