Челябинец приговорен к 14 годам лишения свободы за госизмену

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговор жителю Челябинской области, обвинявшемуся в госизмене. Мужчина по заданию украинских кураторов занимался сбором информации о транспортной инфраструктуре региона и передвижении железнодорожных составов с военной техникой по территории Челябинской области. Как сообщает Интерфакс, подсудимого приговорили к 14 годом лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, оставшейся части – в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы сроком на один год.

Как сообщает «Уралинформбюро», мужчина работал на железной дороге и передавал секретную информацию. Сотрудники челябинского УФСБ выявили его связь с украинскими спецслужбами в декабре 2025 года. «Так как я работаю на железной дороге, я собирал и передавал сведения о военных поставках, идущих по стране. Я знал, что они могут навредить Российской Федерации и повлиять на боевые действия в зоне СВО», – приводит агентство слова осужденного после задержания.

© 2026, РИА «Новый День»

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