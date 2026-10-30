В Троицке двух местных жителей будут судить за мошенничество при получении выплат

Жительница Троицка и ее знакомый провернули операцию для получения бюджетных средств в рамках национального проекта «Демография». Теперь им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Троичанка, узнав о своем праве на государственную поддержку, обратилась к знакомому, который занимался операциями с недвижимостью. Они договорились завысить стоимость приобретаемого объекта и предоставить в ПАО «ДОМ.РФ» заведомо ложные сведения. Женщина приобрела объект недвижимости за 350 тыс. рублей, однако соучастник в договоре купли-продажи указал сумму 600 тыс. рублей. На основании подложных документов обвиняемые оформили ипотечный кредит в размере 450 тыс. рублей, а затем подали заявку на выплату средств государственной поддержки из бюджета ПАО «ДОМ.РФ». После получения денежных средств обвиняемые распорядились ими по своему усмотрению. Ущерб, причиненный ПАО «ДОМ.РФ» составил 450 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Троицкий городской суд для рассмотрения по существу.

© 2026, РИА «Новый День»

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