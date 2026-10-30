Трех подростков из Златоуста наградили за смелость и неравнодушие

Сегодня в Москве чествовали ребят, проявивших мужество в экстремальных ситуациях, пришедших на выручку другим людям. В рамках Всероссийского гражданско‑патриотического проекта «Дети‑герои» награды получили более 150 ребят из 57 регионов страны. Среди них были и трое подростков из Златоуста – их отметили за проявленные смелость и неравнодушие.

Ребята были в числе пассажиров поезда «Москва – Челябинск», который сошел с рельсов 3 апреля 2026 года в Ульяновской области. В сложной и опасной ситуации учащиеся 90-й школы города Златоуст – Дмитрий Вяткин, Арсений Николаев и Егор Рыболов активно участвовали в эвакуации пассажиров, в том числе женщин, детей и маломобильных граждан. После этого молодые люди вернулись в оставленный вагон, чтобы вынести тёплые вещи и предметы первой необходимости, в которых нуждались пострадавшие. Благодаря грамотным и решительным действиям ребят удалось помочь людям, поддержать их в трудную минуту и не допустить распространения паники, – сообщает МЧС России по Челябинской области.

© 2026, РИА «Новый День»

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