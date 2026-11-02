В четырех районах Челябинска сразу после Дня народного единства отключат воду

5 ноября 2026 ода в четырех районах Челябинска будет отключена подача воды. Как сообщает мэрия южноуральской столицы, мера необходимая – коммунальщикам необходимо подключить в систему новый водовод.

«Будет отключен водопровод диаметром 900 мм для проведения технических и ремонтных работ и врезки новой трубы», – пояснил на аппаратном совещании вице-мэр Сергей Кочетков. Отключение произойдет в 9:00 5 ноября, воду обещают вернуть к 24:00. Подключение анонсировано на 24:00.

На время проведения работ более 200 жилых домов и социальные учреждения в Центральном, Ленинском, Тракторозаводском и Калининском районах Челябинска останутся без воды. Жителям рекомендуют создать запасы. По распоряжению мэра Челябинска Алексея Лошкина водоматы, ближайшие к зоне отключения, будут работать бесплатно, также будет организован централизованный подвоз воды.

Челябинск, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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