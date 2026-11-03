В Челябинске после реконструкции открыли Картинную галерею музея ИЗО

Реконструкция в Картинной галерее музея изобразительных искусств длилась 4 года. Накануне состоялась торжественная церемония ее открытия после ремонта, – сообщается в МАХ-канале Алексея Текслера.

С 1950-х годов прошлого века коллекция музея изобразительных искусств обитала в историческом здании начала ХХ века – Пассаже братьев Яушевых. Реконструкция позволила сохранить памятник архитектуры и создать для посетителей более комфортные условия.

«Все эти годы, пока шел ремонт, работа внутри не останавливалась. Сотрудники галереи берегли фонды, реставрировали полотна, готовили выставки. Благодарю всю команду за преданность делу. Символично, что мы завершили эту работу накануне 2027 года, когда Челябинск примет статус «Культурной столицы». Мы уже подписали соглашения о сотрудничестве с Третьяковской галереей и Музеем имени Пушкина. Площадка станет одним из ключевых центров будущих проектов», – отметил губернатор.

В ходе реконструкции вход в галерею перенесли на сторону набережной реки Миасс. Появился новый зал скульптуры, музейный магазин.

Уже завтра в Картинной галере пройдут мероприятия Ночи искусств. Экскурсии стартуют каждый час с 20:00 до 23:00.