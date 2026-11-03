В Челябинске задержали женщину, воровавшую кошельки в поликлиниках

Челябинские полицейские задержали 63-летнюю местную жительницу за совершение серии краж.

Женщина специально посещала медицинские учреждения, где похищала кошельки из сумок челябинцев, после чего расплачивалась находившимися в них банковскими картами в магазинах.

Всего полицейские выявили 11 эпизодов краж, совершенных в разных районах города. Общая сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.

Задержанная ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, за которые в общей сложности около 18-лет отбывала наказание.

В отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.