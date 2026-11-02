ММК пятый год получает от агентства AK&M высший рейтинг нефинансовой отчетности

Магнитогорский металлургический комбинат пятый год подряд получает от агентства AK&M высший рейтинг нефинансовой отчетности RESG 1. Этот факт подтверждает высокий уровень раскрытия информации об устойчивом развитии ММК.

Отчетность компании за 2025 год оценена на 102,2 балла при максимальных 106,4, сообщили в департаменте корпоративных коммуникаций ПАО «ММК». Эксперты AK&M посчитали, что полнота представленных комбинатом данных и структура их представления – одна из лучших на рынке. Отчет демонстрирует, что ММК продолжает интегрировать устойчивое развитие в стратегию и операционную деятельность, несмотря на сложности в металлургической отрасли. В документе раскрыты инициативы по повышению вовлеченности персонала, формированию культуры безопасности, поддержке местных сообществ и снижению воздействия на окружающую среду и климат.

В отчете представлены итоги реализации Стратегии развития Группы ММК до 2025 года. Новая стратегия компании до 2035 года опирается на этот опыт. Среди приоритетов – стратегические инициативы «Лидер безопасной металлургии», «Бережное отношение к окружающей среде» и «Лучший работодатель в отрасли».

Агентство также отметило работу ММК по созданию благоприятной среды в Магнитогорске. Как крупнейший работодатель города, компания продолжает реализацию благотворительных программ, поддерживает объекты социальной сферы и инфраструктуры.

Рейтинг отчетности ESG рассчитывается агентством AK&M с 2020 года. В фокусе исследования – полнота и доступность информации об устойчивом развитии. В исследовании рассматриваются 97 маркеров, высший уровень присваивается компаниям с результатом от 85 до 106,4 балла. Главная цель рейтинга – представить профессиональному сообществу лучшие практики раскрытия сведений о социальной и экологической деятельности компаний.

Магнитогорск, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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