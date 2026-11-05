В Челябинской области в ДТП погиб 16-летний подросток, находившийся за рулём

Вечером 4 ноября на 35-м километре автодороги Миасское – Шадринск произошла авария, в которой один человек погиб и двое получили травмы.

по предварительным данным, водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем «Грейт Волл», пошел на обгон и столкнулся со встречным автомобилем «ВАЗ-2107». Как сообщили в Госавтоинспекции, за рулём отечественной машины находился 16-летний подросток, прав управления он не имел.

После столкновения автомобиль загорелся. Подросток погиб на месте от полученных травм. Водитель «Грейт Волл» и его пассажирка 2001 года рождения доставлены в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.