Сотрудника «скорой», передававшего данные об умерших похоронщикам, будут судить

Сотрудник «скорой» в Челябинске в продавал ритуальной компании персональные данные людей, обратившихся за помощью. Денежное вознаграждение составило 10 тысяч рублей.

45-летнему мужчине предъявлено обвинение по п.п. «а, г» ч. 3 ст. 272.1 УК РФ (незаконное использование, передача, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, полученной путем неправомерного доступа к средствам обработки информации с использованием служебного положения из корыстной заинтересованности). Уголовное дело направлено для рассмотрения в Тракторозаводский районный суд Челябинска.

Вину обвиняемый признал полностью, сообщили в прокуратуре области.

© 2026, РИА «Новый День»

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