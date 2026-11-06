В Челябинске на пожаре в жилом доме погиб человек

Минувшей ночью в жилом пятиэтажном доме коридорного типа по улице Шоссе Металлургов загорелась квартира на втором этаже.

При тушении, в коридоре жилища, огнеборцы обнаружили мужчину без признаков жизни. По предварительным данным он мог отравиться продуктами горения, – сообщили в МЧС. Из дома самостоятельно эвакуировались 10 человек, на тушении работали 12 человек личного состава и 4 единицы техники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона.

Площадь пожара составила 15 кв метров. Его причину предстоит установить сотрудникам отделения дознания.

© 2026, РИА «Новый День»

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