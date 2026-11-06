Главы трех сельских поселений оказались в СИЗО из-за мошенничества на уборке свалок

Накануне в Челябинской области задержали бывших глав сразу в трех сельских поселениях Кизильского муниципального района. Все они были связаны деятельностью компании, получившей контракты на ликвидацию свалок.

Фигурантами уголовного дела, которое расследует Следственный комитет, стали бывшие глав Обручевского, Новопокровского и Зингейского сельских поселений. Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве). Кроме того, бывший глава Зингейского сельского поселения обвиняется в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, в марте 2024 года главы администраций заключили с коммерческой организацией муниципальные контракты на сумму от 5,5 до 13,6 млн рублей для ликвидации несанкционированных свалок отходов в Кизильском муниципальном районе. Однако бизнесмены ликвидировать свалки должным образом не стали, отходы не вывозили, а закопали на месте. Главы сельских поселений, зная о некачественном исполнении контрактов, работы приняли и перечислили деньги.

При этом бывший глава Зингейского сельского поселения Кизильского муниципального района получил от директора организации взятку в размере 100 тыс. рублей за подписание документов, – сообщает СУ СК по Челябинской области.

Всех трех бывших глав заключили под стражу. Расследование продолжается.

Ранее в суд были направлены уголовные дела в отношении бизнесменов, которые получили контракты. Руководителя ООО «Строительная корпорация» и руководителя ООО «Стройгрупп», обвиняемых в хищениях при исполнении контрактов по ликвидации свалок в 2024-2025 годах на общую сумму более 25 млн рублей.

© 2026, РИА «Новый День»

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