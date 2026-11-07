Восстановлено электроснабжение потребителей в Челябинской области – они остались без света после снегопада и ветра

В Челябинской области энергетики восстановили подачу электроэнергии. Отключения произошли в ряде населенных пунктов после сильного снегопада 6 ноября.

Как сообщили в пресс-службе «Россети Урал», работы по возобновлению электроснабжения велись в круглосуточном режиме. Ведется уборка деревьев и веток, которые могут упасть на провода и порвать их. Также осуществляется мониторинг работы электросетевого оборудования.

Кроме того, специалисты «Россети Урал» отрабатывают точечные заявки потребителей, обеспечивая электроэнергией жилые дома.

Отметим, что после мощного снегопада и сильного ветра 6 ноября в Челябинской области без света остались 10 населенных пунктов и три муниципальных образования – в зону отключения попали 3 тысячи домов и более 12,8 тысячи человек.

Челябинск, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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