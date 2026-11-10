В Челябинске загорелась квартира в пятиэтажке. Соседи вытащили оттуда 13-летнего мальчика

В квартире на 1 этаже 5-этажного дома на улице Пети Калмыкова загорелись вещи и мебель. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 5 квадратных метров.

До прибытия пожарных подразделений соседи вытащили через через окно находившегося в квартире мальчика 2013 года рождения. Ребенка с отравлением продуктами горения передали для осмотра специалистам скорой. С помощью спасательных комплектов по маршевым лестницам огнеборцы вывели из задымленного подъезда еще 10 человек.

Для установления причины ЧП на месте работают специалисты отделения дознания.