Челябинский губернатор назначил членов нового состава избирательной комиссии области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о назначении семерых членов в новый состав региональной избирательной комиссии.

Ими стали:

– Ирина Волковинская – предложена Челябинской городской Думой;

– Евгений Голицын – предложен ЦИК России;

– Наталия Гавриш – предложена предыдущим составом облизбиркома;

– Евгений Горяев – предложен Собранием депутатов Троицкого муниципального округа;

– Евгений Емельянов – предложен Магнитогорским городским Собранием депутатов;

– Алексей Фартыгин – предложен Собранием депутатов Сосновского муниципального округа;

– Виталий Шиков – предложен партией «Единая Россия».

Ранее свою половину комиссии назначили депутаты Законодательного собрания области. В список, утвержденный парламентариями, вошли:

– Александр Андреев (от Челябинского областного отделения КПРФ)

– Виктор Вычужанин (от «Справедливой России»)

– Дмитрий Касьянов (от партии «Новые люди»)

– Ольга Ледовских (от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость»)

– Кирилл Усманов (от ЛДПР).

– Артем Миронов (кандидатура внесена ЦИК РФ)

– Оксана Ергунова (предложена Избирательной комиссией Челябинской области действующего состава).

Процесс формирования восьмого состава облизбиркома полностью завершен. Сформированный состав соберется на свое первое организационное заседание 10 декабря, – сообщили в пресс-службе ИКЧО.

© 2026, РИА «Новый День»

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