Челябинский губернатор назначил членов нового состава избирательной комиссии области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о назначении семерых членов в новый состав региональной избирательной комиссии.
Ими стали:
– Ирина Волковинская – предложена Челябинской городской Думой;
– Евгений Голицын – предложен ЦИК России;
– Наталия Гавриш – предложена предыдущим составом облизбиркома;
– Евгений Горяев – предложен Собранием депутатов Троицкого муниципального округа;
– Евгений Емельянов – предложен Магнитогорским городским Собранием депутатов;
– Алексей Фартыгин – предложен Собранием депутатов Сосновского муниципального округа;
– Виталий Шиков – предложен партией «Единая Россия».
Ранее свою половину комиссии назначили депутаты Законодательного собрания области. В список, утвержденный парламентариями, вошли:
– Александр Андреев (от Челябинского областного отделения КПРФ)
– Виктор Вычужанин (от «Справедливой России»)
– Дмитрий Касьянов (от партии «Новые люди»)
– Ольга Ледовских (от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость»)
– Кирилл Усманов (от ЛДПР).
– Артем Миронов (кандидатура внесена ЦИК РФ)
– Оксана Ергунова (предложена Избирательной комиссией Челябинской области действующего состава).
Процесс формирования восьмого состава облизбиркома полностью завершен. Сформированный состав соберется на свое первое организационное заседание 10 декабря, – сообщили в пресс-службе ИКЧО.
© 2026, РИА «Новый День»