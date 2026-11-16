В Магнитогорске будут судить банду сутенеров

В Магнитогорске завершено расследование уголовного дела в отношении 7 участников преступной группы в возрасте от 19 до 45 лет.

Фигуранты обвиняются в организации проституции и в том, что вовлекали туда девушек, в том числе несовершеннолетних. Кроме того, глава ОПГ обвиняется в изнасиловании.

Организаторами преступной группы выступили супруги, которые привлекли четырех своих знакомых, каждый из которых выполнял определенную роль: «вербовщик», «водитель-охранник», «оператор-продавец». Кроме того, в период незаконной деятельности организаторы с целью расширения масштабов незаконной деятельности и увеличения прибыли объединили усилия с 34-летней жительницей Магнитогорска, которая с 2018 года самостоятельно руководила аналогичной организацией. Последняя, в свою очередь, привлекла к противоправной деятельности свою 27-летнюю знакомую.

Участники преступной группы вовлекли в проституцию не менее 10 женщин, включая двух несовершеннолетних, которые оказывали интимные услуги за денежное вознаграждение. В отношении одной из вовлеченных девушек, не достигших совершеннолетия, организатором группы было совершено преступление против ее половой неприкосновенности.

Полученные денежные средства соучастники распределяли между собой. Преступная деятельность пресечена сотрудниками ОБОП ОУР УМВД России по городу Магнитогорску в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Дело передано для рассмотрения в суд.