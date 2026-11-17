Сегодня – последний день общественных обсуждений проекта бюджета Челябинской области на 2027-2029 годы. До вечера желающие еще могут направить предложения и рекомендации по законопроекту в Заксобрание.
Депутаты областного парламента рассмотрят проект областного бюджета на 2027-2029 годы 26 ноября. Пока документ обсуждают в профильных комитетах.
Параметры областного бюджета на 2027 год определены в следующих пределах:
– доходы – 298,971 млрд рублей.
– расходы – 336,899 млрд рублей.
– дефицит – 37,928 млрд рублей.
Бюджет сохранил свою социальную направленность – на эти цели будет направлено 70% расходов.
© 2026, РИА «Новый День»