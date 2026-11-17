Сегодня – последний день общественных обсуждений проекта бюджета Челябинской области на 2027-2029 годы. До вечера желающие еще могут направить предложения и рекомендации по законопроекту в Заксобрание.

Депутаты областного парламента рассмотрят проект областного бюджета на 2027-2029 годы 26 ноября. Пока документ обсуждают в профильных комитетах.

Параметры областного бюджета на 2027 год определены в следующих пределах:

– доходы – 298,971 млрд рублей.

– расходы – 336,899 млрд рублей.

– дефицит – 37,928 млрд рублей.

Бюджет сохранил свою социальную направленность – на эти цели будет направлено 70% расходов.

© 2026, РИА «Новый День»

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