Челябинск с 18 по 22 ноября принимает Всероссийский слёт студенческих отрядов, посвящённый завершению 67-го трудового сезона. Событие собрало участников из 89 регионов России и ближнего зарубежья.

Конкурсанты в течение трёх дней будут состязаться по 11 направлениям деятельности студотрядов. Участников ждут теоретические тесты, практические кейсы на специализированных площадках и в симуляционных центрах, а также творческие и презентационные блоки. Эксперты оценят не только профессиональные навыки, но и знание охраны труда, техники безопасности и умение работать в команде. Бойцов студотрядов также ждут творческий и спортивный фестивали насыщенная деловая программа и встречи с представителями крупнейших работодателей.

Гости слёта разместились в новом межуниверситетском кампусе мирового уровня «Южный Урал». Для Челябинского государственного университета приём слёта стал особой миссией: ЧелГУ выступает одним из организаторов мероприятия совместно с правительством Челябинской области и Российскими студенческими отрядами и при поддержке Минобрнауки России.

Всероссийский слёт студотрядов – традиционное ежегодное событие: оно собирает активистов студенческого отрядного движения страны, чтобы вместе подвести итоги трудового сезона, обменяться лучшими практиками и отметить лучших участников.

Фото: ЧелГУ

Челябинск, новый День

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