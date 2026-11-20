Житель Миасса осужден за убийство супруги с особой жестокостью.

В конце апреля прошлого года в квартире по проспекту Октября в Миассе мужчина поссорился с женой. Он был пьян и начал бить супругу – по данным прокуратуры, он нанес ей около 30 ударов разными предметами. Потом мучитель вооружился шуруповертом, включал его и прикладывал к телу женщины. Затем он схватил жену и вытолкнул с балкона 9 этажа. От полученных в результате падения травм женщина скончалась на месте происшествия.

Мужчина был признан виновным в умышленном причинении вреда здоровью и убийстве. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы сроком на 2 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, в пользу матери погибшей с осужденного взыскано 2 млн рублей в счет возмещения морального вреда.

© 2026, РИА «Новый День»

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