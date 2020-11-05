До 40% тестов на коронавирус дают ошибочный результат – Минздрав РФ

В 30-40% случаев тест на коронавирус может дать ложный отрицательный результат, то есть показать отсутствие Covid-19, хотя он есть. Причина этому – неправильный забор биоматериала у человека. Об этом сообщил главный внештатный пульмонолог Минздрава России, завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета Сергей Авдеев.

«Проблема не в качестве теста, проблема во взятии материалов», – цитирует специалиста ТАСС. Он пояснил, что мазок может быть взят некачественно, поверхностно, и в итоге «мы имеем шанс получить ложноотрицательный результат».

Авдеев также сообщил, что в среднем у 95% заболевших ковидом инкубационный период составляет 2-6 дней.

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов в свою очередь заявил, что заболевший коронавирусной инфекцией остается заразным около 10 дней после появления симптомов при легком и среднетяжелом течении заболевания, а при тяжелом – до 20 дней.

Медик добавил, что в редких случаях срок выделения вируса из организма может достигать двух месяцев, однако это не означает, что человек является «инфекционно опасным».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 05.11.20

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