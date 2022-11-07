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Понедельник, 7 ноября 2022, 11:09 мск

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В ВОЗ не верят в искусственное происхождение коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) версия об искусственном происхождении коронавируса считает самой маловероятной. Об этом рассказала официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«ВОЗ собирала большую комиссию, которая этим занималась. Было выявлено четыре гипотезы о происхождении вируса, но ни одна из них не говорит о том, что с самого начала кто-то где-то сделал вирус искусственно. Одна из этих гипотез была о возможной утечке вируса из каких-то исследовательских лабораторий, но это была самая маловероятная из гипотез», – цитирует Вуйнович ТАСС.

Специалисты считают, что вирус передался к человеку через нескольких хозяев, а затем, попав в незнакомую среду, стал очень быстро адаптироваться.

В настоящее время разработаны способы лечения и профилактики, которые позволяют предупредить тяжелое течение заболевания и снизить смертность. «Благодаря разным вакцинам смертность стала гораздо меньше, чем она могла бы быть, если бы не было таких возможностей оказать помощь. Кроме того, развиваются лекарства разного типа, меняется уход. Мы очень многому научились. Так что сейчас ситуация гораздо лучше», – пояснила представитель ВОЗ.

Женева, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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