21 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

21.01.2017, суббота
- 10:30 Ялта – Открытие образовательной конференции «Артек: тематические образовательные программы» (пгт.Гурзуф, ул.Ленинградская, 41)
- 11:00 Севастополь – Информационно-музыкальная программа к Всемирному дню объятий «Подарите тепло души» (Культурно-информационный центр, ул. П.Корчагина, 1)
- 12:00 Севастополь – Краеведческий квест «Мой край Родной», посвященный Дню Республики Крым (ДЮК «Молодость», ул. Косарева, 2)
- 12:00 Симферополь – Праздник «Бабин день» болгарской национально-культурной автономии Крыма (Крымский этнографический музей, ул. Пушкина, 18)
- 13:00 Севастополь – Новогодний турнир по дзюдо (СК СевГУ, ул. Университетская, 28)
- 12:00 Феодосия – Премьера музыкальной сказки «Принцесса и Свинопас» по мотивам произведений Ганса Христиана Андерсена (городской Дом культуры, пр-т. Айвазовского, 7)
- 15:00 Феодосия – Творческая встреча «День феодосийского художника» (зал «Грин и современность», ул. Галерейная, 10)
- 15:00 Ялта – Встреча «Ялтинцы в Африке», организованная Клубом вольных путешествий им. Н.А. Боровко (Центральная городская библиотека им. Чехова, ул. Морская, 8/2)
- 17:00 Евпатория – Выставка Крымского республиканского отделения Творческого союза «Фотоискусство» (галерее «theHARASHO», ул. Бартенева, 1-5)
Крым. Другие новости 20.01.17
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