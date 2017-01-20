21 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

20.01.17 Битва за наследство «страны коньяков»: в Коктебеле продолжается передел собственности / В Коктебеле продолжается передел собственности: кто станет наследником АО Завод марочных вин и коньяков «Коктебель», его производственных мощностей и виноградников, до сих пор не ясно