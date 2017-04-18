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Крым

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Публикации за 18.04.17

Эксперт: индустриальной Украины больше нет – есть «кукурузная республика»

Эксперт: индустриальной Украины больше нет – есть «кукурузная республика»

Украина, когда-то считавшаяся одной из главных «кузниц индустрии» СССР, сегодня фактически прекратила свое существование как индустриальная страна. И проблемы с каждым годом только разрастаются.

Как передает корреспондент РИА , социолог Евгений Копатько в эфире ток-шоу «Вечер» привел статистику: количество неработающих граждан Украины в этом году превысило число работающих.

Эти показатели говорят о больших социальных и экономических проблемах, подчеркнул эксперт. По его данным, с 2017 года Украина – «и это мнение зарубежных экспертов – уже не индустриальная страна».

Как сообщает , Копатько отметил, что по экспорту сельского хозяйства Украина опережает РФ, «но там разрыв порядка полутора-двух миллиардов долларов».

С 2014 года количество неработающих на Украине превысило количество работающих. В 2012 году, до войны, «было на 250 тысяч людей больше, которые работали», добавил Копатько.

Напомним, политолог Ростислав Ищенко заявил накануне, что политика Киева приводит к бегству населения из страны. Количество эмигрантов, покинувших Украину за последние три года, уже превысило число эмигрантов из Российской империи после революции 1917 года и Гражданской войны.

Причем, подчеркнул Ищенко, уезжают уже не только с юго-востока Украины, откуда все, кто хотел «уже уехали». «Чемоданные настроения» одолели и жителей западных областей Украины. По оценкам эксперта, это дополнительно 100-150 тыс. эмигрантов, если считать с семьями.

«В российских консульствах на Украине стоят очереди из западноукраинских газовиков и нефтяников», – рассказал Ищенко. В середине 1960-х большая часть советского газа добывалась еще на Украине, и там же находились профильные вузы. Их выпускники после развала СССР работали в Тюмени вахтовым методом. А сейчас, подчеркнул Ищенко, «они боятся, что придурки, которые руководят страной, завтра могут закрыть границу и лишить их работы».

Ищенко напомнил, что после Октябрьской революции и Гражданской войны количество эмигрантов оценивалось в 4-6 млн человек. Украина же только за последние три года «после Майдана» потеряла около 10 млн населения. Из них убитых по самым пессимистическим оценкам – около 100 тыс., добавил Ищенко. : из этих уехавших 5 млн работает в России, 1,5 млн – в Польше, 3,5 млн осели по другим странам.

Киев, Зоя Березина

Киев. Другие новости 18.04.17

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