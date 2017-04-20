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Крым

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Публикации за 20.04.17

В Крыму вернулись к вопросу создания оффшорной зоны

В Крыму вернулись к вопросу создания оффшорной зоны

В Крыму могут создать оффшорную зону: это необходимо для легализации инвесторов на территории Крыма.

Как передает корреспондент РИА , впервые вопрос создания в Крыму оффшорной зоны был поднят в 2014 году. С 2015 года на полуострове действует режим свободной экономической зоны (СЭЗ): резиденты не платят налог на прибыль организаций в федеральный бюджет, на 10 лет освобождаются от налога на имущество, на 3 года – от земельного налога. Для них применяются пониженные ставки региональных налогов и страховых взносов.

Сейчас в едином реестре участников СЭЗ значатся 883 организации. Однако режим свободной экономической зоны не решат ряд проблем, возникших в связи с ограничениями, наложенными на Россию вообще и на полуостров в частности. В первую очередь, речь идет об иностранных инвесторах, которые, работая в Крыму, рискуют попасть под санкции в собственных государствах.

Легализовать работу инвесторов предлагается в рамках оффшора.

«Пока эта идея находится в стадии обсуждения. Она обсуждается стратегическими министерствами, в частности, министерством экономического развития. Предложения были и от депутатского корпуса, и от членов Совета Федерации, и от членов правительства РФ – найти удобный вариант, который пока еще нигде не работал и который может быть впервые применен в Крыму. Пока мы еще к единому понимаю не пришли», – цитирует РБК главу Крыма Сергея Аксенова.

Симферополь, Лиана МАкоба

Симферополь. Другие новости 20.04.17

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