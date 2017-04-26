В Крыму собираются запретить охоту

Публикации за 26.04.17

В министерстве экологии и природных ресурсов Крыма намерены определить зоны, где будет запрещена любая охота.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для реализации этого плана в министерстве подготовили законопроект, который уже получил одобрение от министерства природных ресурсов и экологии России. Документ не будет затрагивать урочища и особо охраняемые природные территории, где и так запрещена охота. «Человек, получивший разрешение на голубя, и идущий на охоту в лес, у меня вызывает определенные вопросы – потом в этом лесу мы не можем найти косуль. Сегодня мы дошли до такого уровня, что готовы регулировать запрет проведения охоты либо разрешения охоты (к примеру) только на парнокопытных. То есть, если мы даем разрешение, мы четко понимаем, что человек заплатил за парнокопытного и идет на парнокопытного, и мы можем это отрегулировать и отследить», – пояснил заместитель министра и природных ресурсов республики Сергей Компанейцев.

Замминистра признал, что Крым испытывает нехватку инспекторов, которые выявляют браконьеров, назвав это «извечной проблемой». В то же время, Компанейцев считает, что главным показателем успешности борьбы с браконьерами в республике является увеличение количества животных. Так, численность благородного оленя в период с 2014 по 2017 годы увеличилась с 1 100 особей до 1 445, косуль европейских – с 3 700 до 3 900, кабанов – с 1 300 до 1600.

При этом в борьбе с браконьерством в Крыму стараются выявлять многочисленные группы нелегальных охотников. «Есть у нас очень хорошие наработки, по которым мы ловим не просто одиночек, а как по мне – «банды»: людей, которые заезжают в лес вне период охоты, имеют незарегистрированное оружие. Буквально на той неделе мы на выходных закрывали лес в Добром, и были пойманы лица с незарегистрированными ружьями, на машинах, которые вели браконьерство на территории охот угодий в Пионерском и Добром», – рассказал Компанейцев.

Также замминистра сообщил, что благодаря изменению статуса территорий, где обитают редкие птицы, исключена охота на них. Так, в украинский период в Крым наведывались охотники из Арабских Эмиратов для соколиной охоты на дроф. Сейчас эти земли сделали особо охраняемой территорией. «На сегодня мы этот вопрос с охотпользователем решили. Он добровольно отказался от 25 тысяч га этих угодий. На сегодняшний момент в этом районе любая охота запрещена. Я считаю это достижение – все прошло без судов, мирно», – сообщил Компанейцев.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 26.04.17

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