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Публикации за 18.05.17

Рабочие Керченского металлургического завода требуют работу и зарплату

Рабочие Керченского металлургического завода требуют работу и зарплату

Рабочие Керченского металлургического завода собираются устроить акцию протеста, чтобы добиться погашения долгов по зарплате и ответов о будущем предприятия.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», на одном из крупнейших предприятий Крыма сложилась весьма непростая ситуация. В марте 2017 года были национализированы два украинских предприятия, на которые был разделен единый некогда завод: «Краснодарский металлургический комплекс» и «Краснодарская стрелочная компания». Несмотря на указание российских географических названий, предприятия принадлежали украинским владельцам, а краснодарцы их всего лишь арендовали.

19 апреля должен был заработать новый ГУП «Керченский металлургический завод». Однако этого не случилось. Рабочих отправили по домам на 2/3 зарплаты за простой предприятия: от 500 до 1500 рублей за три-пять дней простоя. Регулярной выплаты этих денег им удалось добиться только после коллективного собрания у проходной завода.

«Люди злятся и в открытую говорят о том, что готовы на крайние меры, так как им просто нечего терять», – цитирует заводской профсоюз керченский городской сайт kerch.com.ru.

Сегодня профсоюз предприятия направил в горадминистрацию Керчи уведомление о проведении митинга под её стенами 29 мая. Заместитель главы Керчи Дилявер Мельгазиев подтвердил получение данного обращения: «Заявление поступило в нам в общий отдел. Будем рассматривать», – заявил РИА «Новый День» чиновник.

Керчь, Оксана Мурзина

Керчь. Другие новости 18.05.17

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