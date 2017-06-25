А Путин не приехал и даже не позвал: в Севастополе не дождались президента РФ

Президент России Владимир Путин во время визита в Крым проигнорировал Севастополь. Хотя главу государства в городе ждали.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщая о программе пребывания Владимира Путина на полуострове 24 июня, СМИ со ссылкой на источники в Кремле отмечали, что он побывает в «Артеке» и Севастополе.

Международный детский центр президент России, действительно, посетил, а вот в город русских моряков не заехал. Более того, по данным источника агентства, он даже не встретился с ВРИО губернатора Дмитрием Овсянниковым на какой-либо другой территорий – в том же «Артеке», например, или на госдаче, расположенной в каких-нибудь 15 – 20 минутах езды от Севастополя.

Наблюдатели сочли такой расклад беспрецедентным. До сих пор в поездках по полуострову первое лицо государства всегда сопровождали и глава РК, и руководитель Севастополя.

Напомним, накануне визита Владимир Путин раскритиковал финансовую политику правительства города, сообщив, что федерация готова выделять Севастополю гораздо больше денег, но не уверена, что эти средства «не растырят и не разворуют».

Масла в огонь подлил и конфликт, вызванный проектом генплана города: в конце прошлой недели Дмитрий Овсянников вроде бы пошел на попятную и заморозил работу над проектом. Но его подчиненные и разработчики генплана дали понять, что все это лишь предвыборный пиар, а работа над генпланом продолжается, но уже кулуарно.

24 июня севастопольцы провели массу одиночных пикетов в надеже, что Владимир Путин кого-нибудь из них заметит, и тогда они смогут донести до него всю правду о происходящем в городе. Но президент не приехал.

Севастополь, Илья Пелехов

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