Овсянникову выписали «грозного соперника» с материка

Городская избирательная комиссия Севастополя зарегистрировала Николая Кряжева, выдвинутого «Коммунистической партии социальной справедливости» в качестве кандидата на выборы губернатора города, которые пройдут 10 сентября.

Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», 55-летний кандидат работает в Ставрополе заместителем директора учебного центра «Кавказ», который готовит специалистов для частных охранных компаний.

Кряжев – уроженец Ставропольского края, окончил высшую следственную школу МВД СССР в 1988 году.

По мнению политолгов, выдвижение «неожиданных политиков», да ещё от схожих по названию партий, используется технологами в избирательных кампаниях для «оттягивания» голосов избирателей у оппозиционных «главному претенденту» кандидатов. В данном случае, как считают эксперты, слово «коммунистическая» может быть воспринято избирателями, особенно пожилого возраста, как имеющее отношение к КПРФ.

Добавим, что горизбирком ранее зарегистрировал шесть кандидатов на предстоящих выборах. Это действующий врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников («Единая Россия»), Иван Ермаков («Патриоты России»), Роман Кияшко (КПРФ), Илья Журавлев (ЛДПР). От Российской экологической партии «зеленые» на выборы пойдет Никита Штыков, от политпартии «Народ против коррупции» – Виктор Резанов.

Предстоящие выборы станут первыми на должность губернатора Севастополя. Губернатор избирается сроком на 5 лет.

Ожидается, что в ближайшее время кандидатом на пост губернатора будет зарегистрирован бывший вице-спикер парламента РФ Сергей Бабурин – партия «Российский общенародный Союз» выдвинула его на выборы в Севастополе.

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