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В Севастополе решили штрафовать владельцев аттракционов

В Севастополе решили штрафовать владельцев аттракционов

В Севастополе ввели штраф за работу аттракционов без допуска к эксплуатации. Нарушители из числа индивидуальных предпринимателей заплатят 10 тысяч рублей, юридические лица – 20 тысяч.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», теперь возле каждого аттракциона должен находиться оператор, который по требованию любого посетителя обязан предъявить талон-допуск технического объекта на сезонную эксплуатацию, причём с указанием даты его окончания. Талон свидетельствует о том, что аттракционы проверены специализированными организациями и государственными инженерами инспекторами по надзору за техническим состоянием и безопасной эксплуатации аттракционной техники.

Кроме того, у оператора должно быть удостоверение, а на аттракционе или рядом должны размещаться правила пользования.

Подобным образом городские чиновники намерены «призвать к ответственности владельцев аттракционной техники прежде, чем возникнет непредвиденная ситуация».

Севастополь, Лена Данилова

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