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NewDayNews.ru

Среда, 18 октября 2017, 16:44 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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Лихач, насмерть сбивший инспектора ГИБДД, сдался полиции

Лихач, насмерть сбивший инспектора ГИБДД, сдался полиции

Житель Чебаркульского района, угробивший полицейского на службе, явился с повинной.

Как уже сообщал , дорожная авария с участием сотрудника ГИБДД произошла 30 сентября в селе Травники.

25-летний парень за рулем ВАЗа отказался подчиниться требованию сотрудника ГИБДД остановиться и на полном ходу снес вышедшего на дорогу 26-летнего инспектора ДПС МО МВД «Чебаркульский». Виновник инцидента скрылся, а пострадавшего полицейского в состоянии комы доставили в больницу, где он спустя пять дней скончался, не приходя в сознание.

Убийцу полицейского объявили в федеральный розыск.

Сегодня молодой человек добровольно явился в отдел полиции Копейска и в присутствии адвоката написал явку с повинной.

Где южноуралец прятался две недели, пока неизвестно.

Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. В настоящий момент полицейские готовятся предъявить мужчине обвинение.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 18.10.17

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