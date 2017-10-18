Лихач, насмерть сбивший инспектора ГИБДД, сдался полиции

Житель Чебаркульского района, угробивший полицейского на службе, явился с повинной.

Как уже сообщал «Новый День», дорожная авария с участием сотрудника ГИБДД произошла 30 сентября в селе Травники.

25-летний парень за рулем ВАЗа отказался подчиниться требованию сотрудника ГИБДД остановиться и на полном ходу снес вышедшего на дорогу 26-летнего инспектора ДПС МО МВД «Чебаркульский». Виновник инцидента скрылся, а пострадавшего полицейского в состоянии комы доставили в больницу, где он спустя пять дней скончался, не приходя в сознание.

Убийцу полицейского объявили в федеральный розыск.

Сегодня молодой человек добровольно явился в отдел полиции Копейска и в присутствии адвоката написал явку с повинной.

Где южноуралец прятался две недели, пока неизвестно.

Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. В настоящий момент полицейские готовятся предъявить мужчине обвинение.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 18.10.17

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