Лихач, насмерть сбивший инспектора ГИБДД, сдался полиции

Житель Чебаркульского района, угробивший полицейского на службе, явился с повинной.
Как уже сообщал «Новый День», дорожная авария с участием сотрудника ГИБДД произошла 30 сентября в селе Травники.
25-летний парень за рулем ВАЗа отказался подчиниться требованию сотрудника ГИБДД остановиться и на полном ходу снес вышедшего на дорогу 26-летнего инспектора ДПС МО МВД «Чебаркульский». Виновник инцидента скрылся, а пострадавшего полицейского в состоянии комы доставили в больницу, где он спустя пять дней скончался, не приходя в сознание.
Убийцу полицейского объявили в федеральный розыск.
Сегодня молодой человек добровольно явился в отдел полиции Копейска и в присутствии адвоката написал явку с повинной.
Где южноуралец прятался две недели, пока неизвестно.
Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. В настоящий момент полицейские готовятся предъявить мужчине обвинение.
Челябинск, Юлия Димова
Челябинск. Другие новости 18.10.17
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