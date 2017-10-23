Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 23 октября 2017, 14:58 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

,

Украинский «ПриватБанк» признал Крым территорией России

Украинский «ПриватБанк» признал Крым территорией России

В крупнейшем финансовом учреждении Украины «ПриватБанке» считают Крым территорией России.

Как передает корреспондент РИА , такой вывод следует из обнародованной переписки украинской общественницы Ольги Минчик с представителем финансового учреждения.

Минчик, бывшая жительница Крыма, столкнулась с проблемой пополнения банковской карты «ПриватБанка», после чего и обратилась к специалистам учреждения, чтобы разобраться в ситуации. Однако ответ сотрудника «ПриватБанка» ее огорошил: специалист заявил, что из-за крымской прописки она является резидентом Российской Федерации. На последовавший вопрос общественницы – означает ли это, что «ПриватБанк» признает Крым российским, сотрудник банка ответил: «Не только «Приват». А все страны мира».

Новый День: Украинский ''ПриватБанк'' признал Крым территорией России

Скриншоты со страницы в Facebook Ольги Минчик

Позиция представителя «ПриватБанка» вызвала шквал негодования в социальных сетях. Подвергся критике и сам банк, который украинские пользователи обвинили в сепаратизме и «поддержке оккупации украинских территорий». Последовавшая реакция финансового учреждения оказалась предсказуемой – вину возложили на сотрудника, который общался с Минчик, пообещав его наказать. При этом в пресс-службе банка подчеркнули, что для всех специалистов будут подготовлены «инструкции и напоминания по работе».

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 23.10.17

Крымчанин продал дом и бабушку в придачу  . / 23 октября ожидаются следующие события – Крым. / В Крыму портится погода.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , ,

Новости партнеров

Крым, все новости

Жителей Севастополя лишат жилья ради дорог

Украинец с боем пытался прорваться через российскую границу  

В Симферополе стартовал отопительный сезон

Слишком закрыта: в Ялте требуют отправить в отставку и.о. главы

За год Крым получил больше, чем потратил

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости