Украинский «ПриватБанк» признал Крым территорией России

В крупнейшем финансовом учреждении Украины «ПриватБанке» считают Крым территорией России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такой вывод следует из обнародованной переписки украинской общественницы Ольги Минчик с представителем финансового учреждения.

Минчик, бывшая жительница Крыма, столкнулась с проблемой пополнения банковской карты «ПриватБанка», после чего и обратилась к специалистам учреждения, чтобы разобраться в ситуации. Однако ответ сотрудника «ПриватБанка» ее огорошил: специалист заявил, что из-за крымской прописки она является резидентом Российской Федерации. На последовавший вопрос общественницы – означает ли это, что «ПриватБанк» признает Крым российским, сотрудник банка ответил: «Не только «Приват». А все страны мира».

Скриншоты со страницы в Facebook Ольги Минчик

Позиция представителя «ПриватБанка» вызвала шквал негодования в социальных сетях. Подвергся критике и сам банк, который украинские пользователи обвинили в сепаратизме и «поддержке оккупации украинских территорий». Последовавшая реакция финансового учреждения оказалась предсказуемой – вину возложили на сотрудника, который общался с Минчик, пообещав его наказать. При этом в пресс-службе банка подчеркнули, что для всех специалистов будут подготовлены «инструкции и напоминания по работе».

Киев, Леонид Маковецкий

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