Госдеп США взял Саакашвили под крыло

Государственный департамент США призвал украинские власти в ситуации с главой оппозиции Михаилом Саакашвили ориентироваться, в первую очередь, на международное законодательство и, прежде всего, уважать верховенство права.

Напомним, вчера СБУ пыталась арестовать экс-президента Грузии, но сторонники лидера РНС отбили его у силовиков.

Государственный департамент США тщательно отслеживает развитие ситуации вокруг попытки задержания Михаила Саакашвили, заявила пресс-секретарь Госдепартамента Хезер Науерт.

«Мы находимся в очень тесном контакте – как вы знаете, мы имеем хорошие отношения с правительством Украины, но это не означает, что мы согласны с ними абсолютно со всем, что они делают», – подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства США и призвала снизить напряженность ситуации.

«Если они задерживают или арестовывают кого-то, это должно происходить в соответствии с законами и нормативными актами, действующими в этих странах, а также международными обязательствами по обеспечению прав человека. И мы призываем Украину уважать верховенство права», – заявила Науерт.

Как уже сообщал «Новый День», эксперты расценивают происходящее в Киеве как новую попытку государственного переворота, и считают, что без участия США в разработке этого сценария не обошлось.

Как будут дальше развиваться события на Украине «наверняка знают товарищи некоторых товарищей, которые проживают в Вашингтоне», – рассказал РИА «Новый День» политолог, доцент кафедры политических наук и международных отношений КФУ Андрей Никифоров, добавив: они же и решили повторить сценарий 2013 года, который тогда позволил добиться нужного результата по свержению власти.

Аналогичной версии придерживается и первый секретарь крымского отделения партии «Коммунисты России» Леонид Грач: по его мнению, «американцы меняют хромую лошадь на переправе», так как ранее сделанные ставки на Петра Порошенко себя не оправдали.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 06.12.17

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