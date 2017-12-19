Меньшинством голосов: Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму

Генеральная Ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму.

Как уже сообщал «Новый День», в резолюции России дано 12 рекомендаций, среди которых призыв немедленно положить конец всем «нарушениям и ущемлениям прав крымчан», отменить запрет Меджлиса крымско-татарского народа (деятельность организации запрещена в России по решению Верховного Суда РФ в сентябре 2016 года), обеспечить обучение на украинском и крымско-татарском языках, а также допустить представителей международных организаций в Крым. Подготовленный Украиной проект резолюции был принят в середине ноября профильным комитетом Генассамблеи ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам и без изменений вынесен на пленарное заседание 72-й сессии Генассамблеи 19 декабря.

За резолюцию проголосовали 70 государств, в том числе большинство европейских стран и США, а также Грузия, сообщает РИА «Новости». Против голосовали 26 стран (Россия, Китай, Индия, Сербия, Армения, Белоруссия, Куба, Иран, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, ЮАР и другие). 76 государств, среди которых Египет, ОАЭ, Оман(Бразилия, Сальвадор, Чили, воздержались.

Отметим, на предварительном голосовании в ноябре резолюцию поддерживала 71 страна.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 19.12.17

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