«Как бы чего не вышло»: чиновники ОКР настороженно отнеслись к георгиевской ленте в Пхёнчхане

В Олимпийском комитете России назвали преждевременным «креативом» идею использовать георгиевскую ленточку и флаг в качестве символики сборной на играх в Южной Корее.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», пресс-секретарь ОКР Константин Выборнов ушёл от утвердительного ответа на вопрос о георгиевской символике для российских спортсменов.

«Я понимаю, у всех креативные идеи сейчас появляются. У кого-то, что вообще не ехать, у кого-то – с ленточкой. Сейчас необходимо решить насущное. Ленточка может подождать какое-то время. Они есть готовые. Повязать их – это формально вопрос одного дня», – цитируют Выборнова «Известия».

«Эта идея, она неплохая с точки зрения патриотизма, но это вопрос, который может решиться на месте. Сейчас непонятно, на какую одежду её крепить. Спортсмены были одеты в экипировку «За спорт». Она вся в национальной символике. Сейчас эту экипировку использовать в таком виде нельзя. Это примерно 300 комплектов. Пошить её заново сложно с учетом размеров и всего прочего. Это сейчас то, что обсуждается. Пока переговоры ведутся в плоскости допустимых элементов национальной символики», – рассуждает пресс-секретарь российского олимпийского комитета.

Напомним, идею выступить российской сборной на играх в Пхёчхане с георгиевской лентой и флагом соответствующей расцветки предложил титулованный бобслеист, депутат Госдумы Алексей Воевода, пожизненно отстранённый комиссией МОК от участия в Олимпийских играх.

Симферополь, Валентин Карамазов

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